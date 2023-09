Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Deutschlandpakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Deutschlandpakt:

"Das Angebot von Scholz wirkt wie das Eingeständnis, dass seine Regierung vom eigenen Koalitionsvertrag überfordert ist. Die Koalition selbst müsste erst einmal einen Pakt schließen, um energisch in Angriff nehmen zu können, was sie sich vorgenommen hat. Dass es damit gar nicht oder nur punktuell vorangeht, liegt daran, dass die Ampel zerstritten ist. Die Liste der Vorhaben, die nach Fortschritt und Tempo schreien, wird deshalb lang und länger. Die Koalition redet sich heraus, wenn sie den "Stillstand", den Scholz nun offen zugab, auf die Jahre der großen Koalition schiebt. Wenn Scholz mit seinem Hilferuf sagen wollte, dass diese Koalition nicht imstande ist zu tun, was getan werden muss, ist kein Pakt nötig. Für solche Fälle sieht das Drehbuch der Demokratie einen Regierungswechsel vor."