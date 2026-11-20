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20.11.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Drei-Präsidenten-Treffen
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Drei-Präsidenten-Treffen:
"Zum Glück gilt trotz aller Freundschaftsbekundungen zwischen Xi, Trump und Putin auch für das Verhältnis zwischen den USA, China und Russland: Staaten haben keine Freunde, sondern Interessen. (...) In Shenzhen hat Trump seinen "guten Freund" Putin, der ihm immer wieder schöne Geschäfte verheißt, dazu gebracht, die Europäer zu den Verhandlungen über den Ukrainekrieg nach Moskau einzuladen - so berichtete es jedenfalls Putin. (...) Auch wenn die Europäer in Shenzhen nicht dabei waren, können sie Xi dankbar sein. Das Treffen in China führte in einzigartiger Ballung vor Augen, von welchen Mächten Europa herausgefordert wird. Trump, Putin und Xi agieren als Präsidenten in unterschiedlichen Systemen und Machtpositionen, sind in vielem aber Brüder im Geiste. Für alle drei gilt nur das Recht des Stärkeren."/DP/jha
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