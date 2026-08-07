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07.08.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Drohnenangriff in Leipzig
FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Drohnenangriff in Leipzig
"... Der verwendete Sprengstoff legt staatliche oder zumindest staatlich unterstützte Akteure nahe; die Nähe einer aufgefundenen Drohne zu ukrainischen Flugzeugen verweist auf Russland. Aber es sind eben nur Hinweise, keine Gewissheiten. Deswegen ist es unseriös,..., Russland als Schuldigen zu benennen. Der Staat muss sich schon sicher sein. Es geht hier um eine Frage von weitreichender außenpolitischer Bedeutung. Müsste die NATO reagieren? Oder müsste man weitere Sanktionen gegen das Land verhängen? Es liegt in der Natur der hybriden Kriegsführung, dass sie genau dieses Dilemma hervorruft: Sie stiftet Unruhe, kann sogar großen Schaden verursachen, aber sie lässt sich meist nicht eindeutig zurechnen. Deshalb kommt es hier in erster Linie auf die Abwehr an. Da hat Deutschland... offenbar immer noch erhebliche Defizite...."/yyzz/DP/zb
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