14.08.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Erinnerungskultur

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Erinnerungskultur

"An der Erinnerungskultur lässt sich gut studieren, wie ein Konsens über die Grundlagen deutscher Politik verschwunden ist. (...) Dass es zum Mauerbau vor 65 Jahren keine ernst zu nehmende Wortmeldung aus der Linkspartei oder der AfD gibt, ist Ausdruck dieser neuen deutschen Unkultur, die nicht aus der Geschichte gelernt hat. (...) Gerade das Mauergedenken müsste die Einsicht fördern, dass ein Denken in ideologischen Schutzwällen nicht weiterhilft. Die Linkspartei hat das Privileg, dass eine breite linke politische Kultur Westdeutschlands ihr den Weg bis in die Regierungsverantwortung geebnet hat. Diese Integrationsleistung, in deren Genuss vor der Linkspartei auch die Grünen gekommen waren, ist auf der rechten Seite nicht möglich gewesen. Diese Mauer, ganz ohne Beton und Stacheldraht, droht das Land wieder zu teilen."/DP/jha

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