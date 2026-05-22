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22.05.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu EU-Beitritt der Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EU-Beitritt:

"Die EU stellt zu Recht hohe Anforderungen an einen Beitritt. Sie ist eine Rechtsgemeinschaft, deren Regeln in allen Mitgliedstaaten gelten. Aber der langwierige Beitrittsprozess widerspricht zu oft den geopolitischen Interessen der EU, und das besonders in der Ukraine. Der Bundeskanzler schlägt deshalb eine "assoziierte Mitgliedschaft" vor. Das wäre weniger, als der EU-Kommission vorschwebt, die aus dem Dilemma mit einem raschen Beitritt ohne volle Rechte herauskommen will. Es wäre aber mehr als der jetzige Zustand, der die Ukraine. noch viele Jahre vor den Toren Brüssels halten würde.. Merz schlägt unter anderem eine Teilnahme Kiews an den Sitzungen der EU-Institutionen ohne Stimmrecht vor. Allein das könnte die Annäherung befördern, ohne die Ukraine von der Pflicht zu befreien, ihre Hausarbeiten zu machen."/yyzz/DP/men

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