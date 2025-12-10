|
10.12.2025 05:34:41
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu EU-Lieferketten-Kompromiss
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EU-Lieferketten-Kompromiss:
"Temu und Shein, die Großversandhäuser aus China, überschwemmen den europäischen Markt mit Billigware - praktisch unkontrolliert. Gleichzeitig leiden hiesige Anbieter unter Europas Kontrollwut. (.) Der nun in der EU gefundene Kompromiss ist alles andere als ein Befreiungsschlag. Zwar fallen danach nur noch wenige Großunternehmen unter die Vorgaben - aber diese sollen weiterhin ihre gesamte Lieferkette daraufhin durchleuchten, ob die von Europa gesetzten Standards eingehalten werden. (.) Das betrifft zunächst die direkten Zulieferer aus Europa - und reicht bis nach Fernost, Afrika, Lateinamerika, wo erste Vorprodukte herkommen. Bauern und Produzenten in der unübersichtlichen Ferne werden als Erste ausgemustert, wenn es kritisch wird. Weder ihre Lage noch die Welt wird durch ein solches Gesetz besser."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.