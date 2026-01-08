Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Europa/Russland

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Europa/Russland:

"Formal betrachtet sind die Beschlüsse, die beim Treffen der "Koalition der Willigen" in Paris getroffen wurden, nichts wirklich Neues. (.) Mental und geopolitisch ist es aber ein großer Schritt, dass Europa nun bereit ist, nach einem möglichen Waffenstillstand selbst Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Es wäre etwas, was die Europäer in der Vergangenheit so oft nicht geschafft haben: Sie würden die Hauptverantwortung für die Sicherheit auf ihrem Kontinent übernehmen. (.) Aus innenpolitischen Gründen wird es wohl eher auf eine Rückversicherung auf NATO-Gebiet hinauslaufen. (.) Wichtig wäre das Signal an Putin. Der kennt nun den Preis für Frieden. Dass die Kreml-Propaganda ihn ständig als zu hoch darstellt, muss nicht das letzte Wort sein. Auch die Fortsetzung des Krieges wird Russland viel kosten, sehr viel sogar."/yyzz/DP/men