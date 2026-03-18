18.03.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu EVP und AfD

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EVP und AfD:

"In Europa gelten im Umgang mit dem Rechtspopulismus aber andere Regeln als in Berlin. Allein, dass [Manfred Weber] drei Bedingungen gestellt hat (Rechtsstaat, EU-Treue, Ukrainehilfe), die Rechtsradikale erfüllen müssen, um mit der EVP ins Geschäft zu kommen, verrät ein anderes Vorgehen als der bedingungslose Ansatz deutscher Politik. (.) CDU und CSU haben von Webers Kurs stark profitiert. (.) Was beide Parteien versprochen haben, aber aufgrund der Brandmauer in Deutschland nicht durchsetzen, können sie nur durch die rechte Mehrheit auf EU-Ebene halten. Gleichzeitig können sie zu Hause den kompromisslosen Kurs fortsetzen. Die AfD erfüllt schließlich keine der Bedingungen, die Weber gestellt hat. Das bringt ihn jetzt in Verlegenheit. Auf die Loyalität von CDU und CSU kann er dabei offenbar nicht zählen."/yyzz/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX stabil erwartet -- DAX dürfte im Plus starten -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche starten. Der deutsche Leitindex wird freundlich erwartet. An den Börsen in Asien geht es mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen