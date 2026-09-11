11.09.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu EZB/Leitzinsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EZB/Leitzinsen:

"Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht (...) abermals die Leitzinsen (...) Der Einfluss der EZB über die Zinspolitik auf den Ölpreis ist, wenn es ihn überhaupt gibt, sehr indirekt. Aber Aufgabe der EZB ist es, zu verhindern, dass durch den gestiegenen Ölpreis die Inflation aus dem Ruder läuft. (...) Die zweite Ölkrise Ende der 1970er-Jahre hat gezeigt, dass ein schwaches Wirtschaftswachstum und selbst eine Stagnation für lange Zeit mit Inflation einhergehen können. Und die Wirtschaft im Euroraum hat sich zuletzt widerstandsfähiger gezeigt als erwartet. Zudem gibt es viele Umfragen über Pläne von Unternehmen, die erkennen lassen, dass es noch Preisdruck in der Pipeline gibt. Das Ifo-Institut leitet daraus fürs nächste Jahr eine Prognose von drei Prozent Inflation in Deutschland ab. Für eine Entwarnung ist es zu früh."/yyzz/DP/men

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Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
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