16.09.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gefahr durch Banden

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gefahr durch Banden:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Um 5,6 Prozent ist die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Organisationen gewachsen (...). Organisierte Banden sind zunehmend international vernetzt, werden immer brutaler und nutzen alle Möglichkeiten, die sich ihnen durch neue Techniken bieten. Wichtig ist, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten und die Ermittler mit den jeweils notwendigen Instrumenten und Kompetenzen auszustatten. (...) Dringend geboten sind geregelte Zugriffsmöglichkeiten auf verschlüsselte Chats und Darknetplattformen sowie eine Datenspeicherung mit Maß, die weder an den Anforderungen des Datenschutzes zerschellt noch beim unbescholtenen Bürger das Gefühl erzeugt, tatsächlich "gläsern" zu werden. (...) Wichtig ist aber auch die Widerstandskraft der Gesellschaft."/DP/jha

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