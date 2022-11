Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Generaldebatte/Bundestag

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Generaldebatte/Bundestag:

"Für den Bundeskanzler mag der Oppositionsführer wie "Alice im Wunderland" wandeln, er selbst zeichnete am Mittwoch im Bundestag das Bild eines Landes, in dem Milch und Honig fließen. In jede Ecke der Wirtschaft und Gesellschaft dringt das Füllhorn vor (.) Der Schuldenstand ist so hoch, dass kaum noch ein Überblick möglich ist. Scholz beließ es deshalb auch, mit naheliegender sozialpolitischer Schlagseite, bei den Leuchttürmen, die sich unter den Bedingungen der "schwierigen Zeit", durch die Deutschland geht, einfacher rechtfertigen lassen als ohne sie. Scholz konterte Kritik daran mit der Bemerkung, Friedrich Merz zaubere das weiße sprechende Kaninchen aus dem Hut. Der Kanzler überspielte damit den Eindruck, das Maskottchen für den Staat, den sich die Koalition wünscht, sei die eierlegende Wollmilchsau. (.)"/yyzz/DP/nas