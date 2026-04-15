|
15.04.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu gestrandetem Buckelwal
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu gestrandetem Buckelwal:
"Mitfühlen ist das eine. Jedem ist es unbenommen, mit dem in der Ostsee gestrandeten Buckelwal zu leiden, im gleichen Gewässer zu baden, sich zu solidarisieren. Die andere Frage ist aber, ob sich der halbe Staatsapparat mit Timmy befassen muss. (.) Der große Säuger blockiert weder die christliche Seefahrt, noch ist er durch Menschenhand gestrandet. Der Mensch, als Teil der Natur, mag auch daran seinen Anteil haben. Er ist aber nicht in der Pflicht, das Tier gleichsam wider die Natur mit großem Aufwand wieder in Bewegung zu setzen. Schutz vor menschlichen Störern kann geboten sein. Das Tier seinem offenbar instinktiv gewählten Schicksal zu überlassen, ist nicht grausam. Sondern eine Hilfe im Sterben oder auch zum Weiterleben, wie wir es dem Geschöpf schuldig sind."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street mit positivem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte nur leicht aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.