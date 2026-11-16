Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Heils Kandidatur

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Heils Kandidatur:

"Die Kandidatur von Hubertus Heil für den SPD-Vorsitz wird nur erfolgreich sein, wenn Lars Klingbeil weichen muss.... Heil ist zwar Pragmatiker, aber er nimmt mit seiner Bewerbung eine Stimmung auf, die sinkende Umfragewerte mit rot-rot-grüner Medizin bekämpfen will.... Wo ist also seine neue zündende Idee? Eine Antwort darauf könnte sein, wen sich Heil an seiner Seite wünscht. Manuela Schwesig? Alle Augen sind jetzt auf sie gerichtet, die mehrfach klargestellt hat, die Rolle von Bärbel Bas noch konsequenter zu spielen, dringende Sozialstaatsreformen zu blockieren. Das gelingt der SPD auch jetzt schon ganz gut, ohne Heil und Schwesig. Mit ihnen an der Spitze dürfte sich die SPD vollends der Linkspartei angleichen und andienen. Für die Koalition, für CDU und CSU wird das Regieren noch schwieriger, als es jetzt schon ist."/DP/jha