Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Höcke gegen Lucassen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Höcke gegen Lucassen:

"Es gibt in der AfD eine ganze Reihe von tiefen Gräben, die sich quer durch die Partei ziehen. (.) Im Streit in der Partei, den Rüdiger Lucassen jetzt seit Tagen mit Björn Höcke über die Wehrpflicht ausficht, spielt all das eine wichtige Rolle. Er geht aber noch tiefer: Es geht um den Sinn und Zweck der Partei. (.) [Höcke] will die AfD dort festnageln, wo sie als rechtsextremistisch verortet werden muss. Lucassen hingegen hält diesen Weg für den ideologischen Pfad in den Abgrund und Höcke deshalb für den Rudi Dutschke der AfD. (.) Der Höcke-Flügel reagiert auch deshalb so sauer, weil er die AfD nicht etwa vor dem Abgrund sieht, sondern vor einem historischen Wahlsieg in Sachsen-Anhalt, der sie in die Regierung katapultiert. Was sie dann aber mit ihrer Macht anfangen will, weiß kein Mensch. (.)"/yyzz/DP/nas

