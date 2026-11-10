Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ilse Aigner

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ilse Aigner:

"Der Kanzler hatte sich zwar tatsächlich als fast Einziger an das verabredete Verfahren gehalten, am Schluss aber gar keine andere Wahl mehr, als Aigner auch zu seiner Kandidatin des Herzens zu erklären. Jede andere Entscheidung hätte das Verhältnis zur CSU schwer beschädigt und auch viele andere auf die Barrikaden getrieben. Der Aigner-Hype der vergangenen Wochen legt nahe, dass hier nicht nur ein Staatsoberhaupt gesucht wurde, sondern eine Mutter der Nation, die ihre zankenden Kinder zur Not an den Ohren zieht, danach aber wieder fest an ihre Brust drückt. Und da bejubeln alle eine ledige, kinderlose Frau? Ja, das muss kein Widerspruch sein."/DP/jha