Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kampf gegen Clans

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kampf gegen Clans:

"Nancy Faeser will das Übel der Clankriminalität angehen - und schon das ist für manche offenbar von Übel. Sieht man bestimmte Clans als Gemeinschaften organisierter Kriminalität an, stellt sich die Frage, ob etwa eine Abschiebung nur nach einer strafrechtlichen Verurteilung erfolgen soll oder ob die Zugehörigkeit zur kriminellen Gruppe, zum Clan ausreicht. Natürlich muss eine Regelung verhältnismäßig sein, vor allem angemessen mit Blick auf den angestrebten Zweck. Man kann sich allerdings fragen, ob das Problem nicht schon zu lange beschwiegen wurde, und auch, ob die Vorschläge, über die jetzt diskutiert wird, ausreichen angesichts der offenbar ziemlich guten "Integration" mancher Clans. In Sippenhaft wird niemand genommen. Aber wenn die ganze Sippe Verbrechen zum Zweck hat, muss ihr das Handwerk gelegt werden."/yyzz/DP/ngu