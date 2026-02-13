13.02.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Klimapolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Klimapolitik

"Bevor man den Stab über Trump bricht, sei daran erinnert, dass einer der neuen Helden der Weltgemeinschaft, der kanadische Ministerpräsident Mark Carney, die CO?-Abgabe für Kanadas Bürger abgeschafft hat. Das war nicht leicht für den früheren Sondergesandten der Vereinten Nationen für Klimaschutz und Klimafinanzierung. Zugleich drückt sich darin ein klimapolitisches Erwachsenwerden aus. (.) Klimaaktivisten haben die Öffentlichkeit vielleicht davon überzeugt, den Klimawandel ernst zu nehmen. Aber sie konnten sie nicht davon überzeugen, dafür zu bezahlen. (.) Der Anteil der US-Bürger, die Klima und Umwelt als ihr wichtigstes Thema nennen, ist von Anfang 2020 bis heute von 14 Prozent auf sechs Prozent gefallen. (...) Die Klimakrise konkurriert mit der Erschwinglichkeitskrise - Letztere scheint zu gewinnen."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:10 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen