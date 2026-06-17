Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Krieg Russland-Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum USA-Iran-Abkommen:

"Die Vorstellungen zwischen Kiew und Moskau liegen bis heute zu weit auseinander. Verschoben hat sich in den vergangenen Monaten allerdings das Kräfteverhältnis. Mit Schlägen tief ins russische Hinterland kann die Ukraine die Angreifer heute viel effektiver unter Druck setzen als zu Beginn des Krieges. Auch die wirtschaftliche Lage Russlands verschlechtert sich. (...) Die westliche Strategie, sofern es eine solche mit Trump noch gibt, besteht darin, die Kosten für Putin so zu erhöhen, dass er irgendwann aufgibt. (...) Der Kreml vertritt weiter Maximalpositionen und spielt bei der Frage nach Verhandlern und Verhandlungsorten seine alten taktischen Spiele. Aber (...) das muss nicht viel heißen. Zum ersten Mal in diesem Krieg, der schon länger währt als der Erste Weltkrieg, spielt die Zeit gegen Putin, nicht für ihn."/yyzz/DP/stw