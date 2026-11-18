FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Linkspartei Berlin:

"Die, die so auf ihr Linkssein halten, dass sie es in ihrem Parteinamen führen, halten Polizisten generell für Rassisten und Brutalos, die man möglichst weit schwächen müsse. (...) Das Video, das jetzt kursiert, ist fünf Jahre alt. Aber das sind keine ollen Kamellen. Die Äußerungen entsprechen den aktuellen Forderungen des Linken-Wahlprogramms, die Polizei zu verkleinern und am besten durch Sozialarbeiter zu ersetzen. (...) Für Kontrolle und Transparenz gibt es demokratische Institutionen, einen Rechtsstaat und freie Medien. Wer dem misstraut und Polizisten für unverbesserliche "Bastarde" hält (auf die allzu geläufige Parole "ACAB" laufen Eralps Worte hinaus, auch wenn sie das nicht ausspricht), muss sich fragen lassen, welche Art von System oder anarchischem Zustand ihm oder ihr denn vorschwebt."/DP/jha