Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Machtmensch Trump

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Machtmensch Trump:

"Trump hat ohne Zweifel einen (frühen) Höhepunkt seiner Präsidentschaft erreicht. Er beherrscht Innen- und Außenpolitik wie wenige seiner Vorgänger, kann nahezu ungebremst sein Programm abspulen. (.) So viel Aktivität haben andere US-Regierungen nicht in Wochen entfaltet. (.) Dass er damit wieder und wieder durchkommt, liegt vor allem daran, dass alle seine Widersacher geschwächt sind. (.) Das alles muss aber nicht so bleiben. Zwei Dinge kann Trump nicht ändern. Das eine ist die amerikanische Gesellschaft, in der er derzeit keine Mehrheit hat und in der die Justiz und die Medien ihre Rolle immer noch ausfüllen. Und China bleibt strukturell ein starker Rivale, den er auch mit seinen Zöllen nicht grundsätzlich ausschalten konnte. Das Urteil über seine Präsidentschaft steht noch lange nicht fest."/yyzz/DP/men

