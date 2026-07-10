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10.07.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Marschflugkörper
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Marschflugkörper:
"Das Hauptproblem der NATO besteht freilich darin, dass ihr stärkstes Mitglied unter Trump zu einem unsicheren Kantonisten wurde. (...) Er droht mit Truppenabzug und kündigt Vereinbarungen. Dazu gehörte auch die Zusage Bidens, in Deutschland amerikanische Marschflugkörper zu stationieren, bis die Europäer selbst solche Systeme gebaut haben. Deren Aufgabe ist die Abschreckung Putins vor einem Angriff auf das europäische Bündnisgebiet. Trump hat nun aber wenigstens dem Verkauf solcher Raketen an Deutschland zugestimmt... Im Kriegsfall muss man nicht nur die Drohnen, Raketen und Panzerspitzen eines Angreifers bekämpfen können, sondern auch deren Startplätze, Kommandozentralen und Nachschubwege. Nichts schmerzt Putin mehr als die ukrainischen Angriffe darauf und auf seine Raffinerien und Rüstungsfabriken tief in Russland."/DP/jha
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