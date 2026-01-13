|
13.01.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz in Indien
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merz in Indien:
"Wo ein Kanzler zuerst hinfährt, mag symbolisch eine Rolle spielen, aber es ändert nichts an den Realitäten der Weltpolitik. (.) Aber ohne Zweifel braucht Deutschland neue Partner in Asien, und Indien wurde da viel zu lange übersehen. (.) Dass Merz von seinem Gastgeber, Ministerpräsident Modi, zu hören bekam, dass dessen Land nicht auf russisches Öl verzichten kann, kommt [.] nicht überraschend. Nicht mal Trumps Zölle brachten diese Einnahmequelle Putins bisher vollständig zum Versiegen. Indien fährt seit der Unabhängigkeit einen pragmatischen und unabhängigen Kurs in der Außenpolitik. Dass Merz sagt, er wolle da nicht "mit erhobenem Zeigefinger" auftreten, ist nicht nur eine Anerkennung der Realität, sondern auch eine überfällige Anpassung der früher oft so oberlehrerhaften deutschen Wortwahl."/yyzz/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.