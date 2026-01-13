Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz in Indien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merz in Indien:

"Wo ein Kanzler zuerst hinfährt, mag symbolisch eine Rolle spielen, aber es ändert nichts an den Realitäten der Weltpolitik. (.) Aber ohne Zweifel braucht Deutschland neue Partner in Asien, und Indien wurde da viel zu lange übersehen. (.) Dass Merz von seinem Gastgeber, Ministerpräsident Modi, zu hören bekam, dass dessen Land nicht auf russisches Öl verzichten kann, kommt [.] nicht überraschend. Nicht mal Trumps Zölle brachten diese Einnahmequelle Putins bisher vollständig zum Versiegen. Indien fährt seit der Unabhängigkeit einen pragmatischen und unabhängigen Kurs in der Außenpolitik. Dass Merz sagt, er wolle da nicht "mit erhobenem Zeigefinger" auftreten, ist nicht nur eine Anerkennung der Realität, sondern auch eine überfällige Anpassung der früher oft so oberlehrerhaften deutschen Wortwahl."/yyzz/DP/nas