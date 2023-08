Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Migrationspolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Migrationspolitik:

"(...) Es sind nicht nur SPD und Grüne, die von wenigen Ausnahmen abgesehen in der Migrationspolitik die Augen verschließen. Auch die CDU hat sich lange schwergetan, den Merkel-Kurs zu verlassen und sich dem notwendigen Diskurs zu stellen. Ein Grund ist die Furcht, mit der AfD in einen Topf geworfen zu werden. Wer aus dieser Furcht heraus darauf verzichtet, Probleme anzugehen, der wird es zunehmend schwerer haben bei Wahlen in Deutschland. Insofern ist es ein gutes Zeichen, dass es in der CDU immer mehr kritische und auch laute Stimmen gibt, die das konservative Profil wieder schärfen wollen und einen Kurswechsel in der Migrationspolitik fordern. (...) Das ist kein Rechtspopulismus, sondern eine Notwendigkeit, die andere Staaten in Europa längst erkannt haben: Unbegrenzte Aufnahme ist nicht machbar. (...)"/yyzz/DP/nas