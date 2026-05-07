07.05.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Moskaus Schwäche

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Moskaus Schwäche:

"Die Ankündigung von einseitigen Waffenstillständen durch Russland und die Ukraine in den vergangenen Tagen ist kein Schritt in Richtung Frieden, sondern ein weiteres Scharmützel im Informationskrieg. (.) Sowohl Moskau als auch Kiew hatten bei diesem verbalen Geplänkel auch Donald Trump im Blick. (.) Aber hinter diesem bereits ritualisierten und deshalb kaum noch bedeutungsvollen Werben um Trumps Gunst (dessen Aufmerksamkeit derzeit ohnehin einem anderen Kriegsschauplatz gilt) verbirgt sich eine interessante Entwicklung. (.) Dass der Kreml wegen der Gefahr ukrainischer Drohnenangriffe darauf verzichtet, militärisches Gerät über den Roten Platz rollen zu lassen, und zum "Tag des Sieges" das mobile Internet im halben Land abschaltet, ist ein bemerkenswertes Eingeständnis von Verletzbarkeit."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen