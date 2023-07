Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu neuen CDU-Generalsekretär

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu neuen CDU-Generalsekretär:

"Die CDU ist nicht mehr die Partei der leisen bürgerlichen Mehrheit, die es im Land noch immer gibt, die aber in Debatten immer weniger Aufmerksamkeit erhält. Dass der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nun seine ersten Pflöcke einschlägt und ankündigt, dass die CDU für genau diese Menschen da sein muss, (...) ist ein Schritt in die richtige Richtung, um seine Partei aus der Misere zu ziehen. Dazu gehören klare Ansagen, wie man etwa die Missstände der Migrationspolitik beseitigen will, die sich unter anderem in Freibädern der Hauptstadt zeigen. Auch hier hat Linnemann nun zu Recht ein Zeichen gesetzt. Und es gehört auch das Rückgrat dazu, sich nicht beirren zu lassen, wenn Rot-Grün angesichts einer solchen bürgerlichen Politik den Versuch unternimmt, die CDU in einen Topf mit der AfD zu werfen."/al/DP/he