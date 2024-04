Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Plan der FDP

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Plan der FDP:

"Die Forderungen nach einer "Beschleunigung der Wirtschaftswende" sind schon deshalb keine "Scheidungsurkunde" für die Ampel, weil CSU-Chef Markus Söder das so sagt. Das ist aber ein deutliches Signal an die Anhänger wie an die Koalitionspartner, dass sich etwas tun muss - nicht nur für die FDP, sondern für das Land. Es ist nicht besonders sozialdemokratisch, wenn man fürs Nichtstun ebenso viel oder sogar mehr bekommt als für harte Arbeit. Es ist nicht grün, wenn Deutschland den Bach heruntergeht. Es sind nicht unbedingt rote Linien, welche die FDP jetzt aufzeigt. Es ist ein Weckruf. Wenn ihn die Ampel nicht hört, dann mag sich spätestens der Wähler daran erinnern."/yyzz/DP/ngu