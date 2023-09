Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Prioritäten/G-20-Gipfel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Prioritäten/G-20-Gipfel:

"Die Zusammenarbeit mit den Schwellenländern war Amerika und Europa wichtiger als eine weitere Solidaritätsgeste für Kiew. Der Bestand der G 20 ist damit fürs Erste gesichert, ihre Bedeutung noch nicht. Die Aufnahme der Afrikanischen Union könnte sie attraktiver machen und verhindern, dass der (...) BRICS-Verbund weiter an Gewicht gewinnt. Aber der Westen hat (...) vorgeführt, dass die G 20 derzeit nicht der Ort für strategisch wirklich wichtige Vorhaben ist. Das Infrastrukturprojekt von Asien über den Nahen Osten nach Europa (...) ist ein Gegenprojekt zu Pekings neuer Seidenstraße und zielt (...) darauf ab, den umworbenen Gastgeber Indien stärker an den Westen zu binden. Im westlichen Verhältnis zu China wird dagegen auf absehbare Zeit Rivalität herrschen, in dem zu Russland sowieso. Das mindert das Potential der G 20."