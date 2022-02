Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Putins Kriegsrhetorik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Putins Kriegsrhetorik:

"Putin, der die Ukraine erst dieser Tage als "meine Schöne" bezeichnet hat, die sich fügen müsse, lässt auch auf dem diplomatischen Parkett weiter im Angriffsmodus agieren. Sein Außenminister ging die britische Ministerin in Moskau vor laufenden Kameras scharf an. Das macht es den Regierungen in Europa und Washington nicht leichter, die kleinen Signale der Gesprächsbereitschaft einzuordnen, die es von russischer Seite zuletzt beim Besuch Macrons im Kreml gab. Rasselt Putin nur mit dem Säbel, um seine Verhandlungsposition zu verbessern, oder bereitet er doch den Einmarsch vor? Gegen Letzteres sprechen immer noch die hohen Kosten, die ihm nicht nur die in Aussicht gestellten westlichen Sanktionen auferlegen würden, sondern auch der Krieg selbst."/kkü/DP/men