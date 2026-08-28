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28.08.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ratcliffe in Moskau
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ratcliffe in Moskau:
Westliche Strategen gehen schon lange davon aus, dass Putin die fortlaufende Eskalation seines "hybriden" Krieges gegen die europäischen NATO-Staaten bis zu einem Angriff "grüner Männchen" auf das Baltikum treiben könnte.... Mit Cyberangriffen, Sabotageakten und immer dreisteren Drohneneinsätzen testet er die Entschlossenheit und Geschlossenheit der NATO. Ermuntert dazu wurde er nicht nur durch schwache Reaktionen der Europäer auf seine Provokationen, sondern vor allem auch von einem US-Präsidenten, der sich nicht mehr als Schutzherr Europas versteht.... Wird das den Kreml beeindrucken? Ein Besuch des CIA-Chefs reicht dafür nicht.... Wenn Washington wirklich etwas zur Abschreckung Putins tun will, dann sollte es im Baltikum und in den anderen Frontstaaten amerikanische Soldaten in erheblicher Stärke stationieren./yyzz/DP/mis
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