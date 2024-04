Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Reform der Bundeswehr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Reform der Bundeswehr :

"Die Bundeswehr wird auch diese Reform überleben. Noch jede sollte die Streitkräfte schlagkräftiger machen. Doch wie in jeder Organisation geht es keineswegs immer nur um die Sache, sondern auch um Beharrungskräfte des Apparats und um Einzelinteressen - nicht zuletzt will der jeweilige Minister durch Tatkraft glänzen. (.) Die Reform denkt eine Wehrpflicht mit. Sie soll aber auch ohne auskommen können. Das wird in der Tat eine zentrale Herausforderung nicht nur des Verteidigungsministers, sondern von Staat und Gesellschaft bleiben: Wie kann sich jeder mit seinen Fähigkeiten, zeitweise und wenn es darauf ankommt, in den Dienst der Gemeinschaft stellen? Im Grunde sollte man, wenn einem die Freiheit lieb ist, dafür keinen Zwang brauchen."