Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Rentendebatte

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Rentendebatte:

"Selbst die drei CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt werden zugeben, dass die Rentenreform Makulatur wäre, wenn an der ' Rente mit 63 ' festgehalten würde. Kretschmer, Voigt und Schulze legen sich zwar mächtig ins Zeug, den Eindruck zu erwecken, als wollten sie genau das erreichen. Aber ihre 'gemeinsame Erklärung' zur Renten- und Pflegepolitik gibt das gar nicht her. Dort ist von Übergangsfristen, Vertrauensschutz und Härtefallregelungen die Rede, die vor dem Hintergrund der ostdeutschen Besonderheiten eine gerechte Reform sicherstellen sollen. Daran hätte nicht einmal die Rentenkommission etwas auszusetzen. Die Frage ist nur, wie großzügig solche Ausnahmeregelungen getroffen werden und ob sie nur für Ostdeutsche gelten sollen."/yyzz/DP/stw