|
04.08.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Rentendebatte
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Rentendebatte:
"Selbst die drei CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt werden zugeben, dass die Rentenreform Makulatur wäre, wenn an der 'Rente mit 63' festgehalten würde. Kretschmer, Voigt und Schulze legen sich zwar mächtig ins Zeug, den Eindruck zu erwecken, als wollten sie genau das erreichen. Aber ihre 'gemeinsame Erklärung' zur Renten- und Pflegepolitik gibt das gar nicht her. Dort ist von Übergangsfristen, Vertrauensschutz und Härtefallregelungen die Rede, die vor dem Hintergrund der ostdeutschen Besonderheiten eine gerechte Reform sicherstellen sollen. Daran hätte nicht einmal die Rentenkommission etwas auszusetzen. Die Frage ist nur, wie großzügig solche Ausnahmeregelungen getroffen werden und ob sie nur für Ostdeutsche gelten sollen."/yyzz/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt weit im Plus -- DAX zum Handelsende erstmals über 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen steigen schlussendlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.