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22.04.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Reservisten bis 70
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Reservisten bis 70:
"Das Renteneintrittsalter gilt offenbar wenig, wenn es ernst wird. So sieht es jedenfalls der neue Präsident des Reservistenverbands, der die Altersgrenze für Reservisten von 65 auf 70 heben will. Schließlich gingen die Deutschen ja auch später in Rente, und "die Leute bleiben länger fit". Zwar geht in Deutschland (noch) niemand mit 70 in Rente (.). Aber Bastian Ernst hat dennoch recht. Tauglich für den Wehrdienst ist frau/man auch dann noch, wenn sie/er die gesetzliche Altersgrenze schon überschritten hat. (.) Die Äußerung des Verbandspräsidenten kann der Regierungskoalition noch aus einem ganz anderen Grund den Marsch blasen. Wenn Reservisten bis 70 dienen können, dann können sie auch bis 70 ihren zivilen Beruf ausüben. Das Renteneintrittsalter nach oben zu setzen, wäre die Konsequenz. (.)"/DP/jha
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