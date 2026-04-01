01.04.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Rückkehr nach Syrien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Rückkehr nach Syrien:

"Wenn Gewaltherrscher fallen, ist das immer erst einmal ein gutes Zeichen. Wenn sich dann noch eine Perspektive für die Menschen eröffnet, umso besser. Flüchtlinge können in ihre Heimat zurück. Dabei brauchen sie Hilfe, die Deutschland im eigenen Interesse großzügig gewähren sollte. Je stabiler und (rechts)sicherer das Land, desto besser. Das Signal, das Merz offenbar in Übereinstimmung mit dem syrischen Präsidenten al-Scharaa ausgesendet hat, ist richtig. Denn wer soll das Land sonst wiederaufbauen? Wer sind wir, dass wir Syrien oder einem anderen Land, in dem die Fluchtgründe entfallen sind, die Menschen entziehen und entlocken, die in ihrer Heimat bitter nötig sind? Nun geht es darum, gemeinsam mit Syrien einen tragfähigen Modus zu finden, der allen hilft. Im Bewusstsein von Frieden und Freiheit."/yyzz/DP/he

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