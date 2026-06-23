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23.06.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Rücktritt von Starmer
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Rücktritt von Starmer:
"Starmers Rücktritt ist gut für Großbritannien und für ihn. Politiker, die an ihren Ämtern kleben, machen selten eine gute Figur. (.) Gleichwohl, und das ist die schlechte Nachricht, ist mit Starmer bereits der sechste Premierminister in nur zehn Jahren wieder Geschichte. Sechs Politiker (.) sind mit ihren Regierungsmannschaften daran gescheitert, die Probleme im Land zu lösen. Und die sind gewaltig. (.) Nun ruhen die Hoffnungen auf Andy Burnham. Als Bürgermeister von Manchester hat er sich als Problemlöser einen Namen gemacht. (.) Bislang deutet wenig darauf hin, dass er den von Starmer eingeschlagenen Kurs signifikant ändern würde. Schwung kommt erst einmal nur durch einen neuen Kopf an der Spitze. (.) Aber Burnham dürfte wissen, dass man allein mit dem Ruf als Hoffnungsträger in der Politik nicht überleben kann."/DP/jha
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