Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Sachsen-Anhalt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Sachsen-Anhalt:

"Haseloff übergibt seinem Nachfolger (.) das Ruder auf einem sinkenden Schiff. (.) Das Glück, die Geschäfte in einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs übergeben zu können, blieb ihm versagt. (.) In seinem Kampf für eine Strukturreform der Bund-Länder-Finanzen stand Haseloff auf verlorenem Posten. (.) Es ist nicht ein autoritärer Charakter der Wähler, der die AfD stark macht. Es sind Umbrüche wie die "Transformation" und enttäuschte Erwartungen, die dazu geführt haben, dass die AfD sich Hoffnung machen kann, im Herbst den Ministerpräsidenten zu stellen. Schulze wird, um das zu verhindern, die Gratwanderung aller Ministerpräsidenten im Osten absolvieren müssen: Anerkennung der Schwierigkeiten, aber Vertrauensbildung dafür, dass die Kräfte, die das Land seit Jahrzehnten führen, auch jetzt wieder die beste Wahl sind."/DP/jha