Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Scholz' Regierungserklärung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Scholz' Regierungserklärung:

"(.) Für eine Behauptung (.) erntete Scholz Gelächter: als er von der gewachsenen Widerstandsfähigkeit Deutschlands sprach und behauptete, diese werde am deutlichsten beim Blick auf die Bundeswehr . Das kann nicht einmal er selbst glauben. Die Bundeswehr steht noch "blanker" da als vor einem Jahr, weil sie erhebliche Mengen an Panzern, Flugabwehrsystemen und Munition an die Ukraine abgeben musste, ohne dass die Depots wieder aufgefüllt worden wären. (.). Erst ein Drittel des "Sondervermögens" ist verplant. Die neue Deutschlandgeschwindigkeit, von der Scholz wieder sprach, erweist sich bei der Ertüchtigung der Bundeswehr immer noch als Schneckentempo. (.)"/DP/jha