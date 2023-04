Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Schwarz-Rot in Berlin

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Schwarz-Rot in Berlin:

"Große Koalitionen sind zwar seit einiger Zeit unbeliebt. Doch bietet dieses Bündnis rechnerisch und realistisch die einzige Chance für einen Aufbruch in der Hauptstadt. Denn die Grünen, mit denen die CDU ganz gerne koaliert hätte, haben sich mit ihrem arroganten und ideologisch überschießenden Verhalten selbst aus dem Spiel genommen. Franziska Giffey hat daraus für sich den einzig richtigen Schluss gezogen: Lieber Bausenatorin unter CDU-Bürgermeister Kai Wegner als Stadt-Chefin von grünen Gnaden. Nur so kann die Wahlverliererin ihre Glaubwürdigkeit retten. (...) Dass dem linken Flügel der Sozialdemokraten die Glaubwürdigkeit hingegen herzlich egal ist, ist erschreckend. (...) Mit einer solchen Parteilinken kann man Traumwelten bauen, aber keine seriöse, in die Zukunft gerichtete Stadtpolitik betreiben."/DP/jha