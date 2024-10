Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Shell-Studie

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Shell-Studie:

"Interesse allein genügt nicht, um eine Demokratie am Leben zu erhalten. Um sie gegen Angriffe zu verteidigen, gilt es, entsprechend zu handeln - und nicht auch noch jene mit Macht auszustatten, die das politische Klima vergiften. Dass die AfD bei den Wahlen in Ostdeutschland gerade bei jungen Wählern so gut abgeschnitten hat, ließ darum aufhorchen. Dazu passt, dass laut der Shell-Studie fast die Hälfte der befragten Jugendlichen eine autoritär geprägte Haltung zeigt. (.) Der Wunsch nach Struktur hat seit der bislang letzten Befragung 2019 deutlich zugenommen; er wuchs in einer Zeit ausgeprägter Krisen: Corona, Ukraine, Nahost, Klimawandel. Mehr als alles andere fürchten sich junge Menschen vor einem Krieg in Europa, mit Abstand folgen die Angst vor Armut, Umweltverschmutzung und einer wachsenden Feindseligkeit."/DP/jha