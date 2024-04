Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Sicherheit/Zukunft NATO

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Sicherheit/Zukunft NATO:

"(.) Die Sicherheit Europas und die Zukunft der NATO werden also nicht nur von Putins weiteren Kriegsplänen abhängen, sondern in besonderer Weise auch vom Ausgang der amerikanischen Wahl und den Entscheidungen des nächsten Präsidenten. Die Regierung Scholz scheint bisher darauf zu setzen, dass es schon nicht so schlimm kommen werde, selbst wenn Trump ins Weiße Haus zurückkehrte. In gewisser Weise ist diese Hoffnung verständlich, denn der Eintritt des Worst-Case-Szenarios - Abwendung Amerikas von der NATO und dem Schicksal Europas - würde Fragen für Deutschland aufwerfen (.) Abwarten und Tee trinken genügt aber nicht, wenn es um die nationale Sicherheit geht. Die NATO ist Deutschlands Lebensversicherung. Berlin muss alles in seiner Macht Stehende tun, um Amerika im Bündnis und in Europa zu halten."