16.07.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Sommerpressekonferenz von Merz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Sommerpressekonferenz von Merz:

"Merz und sein Koalitionspartner SPD, dem die Wähler auch nicht gerade zujubeln, bauen darauf, dass die von ihnen beschlossenen und noch geplanten Reformen die lahmende deutsche Wirtschaft wieder zum Galoppieren bringen. (...) Wann sich die Früchte der Reformen zeigen und wie groß sie dann sind, wagt jedoch niemand vorherzusagen, auch der gebrannte Kanzler nicht. (...) Doch auch wegen der wirtschaftlichen und militärischen Gefahren von außen muss Deutschland kernsaniert werden. Ein Haus umzubauen, in dem die Mieter noch wohnen, ist eine undankbare Aufgabe, wie nun auch die Koalition erfährt. Es ist vor allem, aber nicht nur die Aufgabe des Kanzlers, den Deutschen zu erklären, warum der Dreck und der Lärm der Renovierung und danach wahrscheinlich etwas weniger Wohnkomfort unumgänglich sind."/yyzz/DP/he

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