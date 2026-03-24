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24.03.2026 05:36:40

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu SPD

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu SPD:

"Statt die Union (.) immer nur vor einem Tabubruch zu warnen, (.), sollte die SPD mehr zur Lösung der Probleme beitragen, die der AfD die Leute in die Arme treiben. Dazu gehören die Missstände, die durch die ungesteuerte Migration verursacht oder verschärft worden sind, von den Schulen bis zur inneren Sicherheit. Droht dann noch der wirtschaftliche Abstieg, sogar des ganzen Landes, braucht man sich über den Aufstieg der AfD nicht zu wundern. Klingbeil, (.), muss jetzt endlich zeigen, dass er ein Anführer ist. Die Aufgabe von Bas ist es, die Parteilinke von einer Blockade des Kurswechsels abzuhalten. Und der Kanzler muss dem Koalitionspartner klarmachen, dass die Schonzeit vorbei ist, die die Union Wähler kostete. Von der Rücksichtnahme auf die SPD hat nicht einmal diese selbst profitiert, vom Land ganz zu schweigen."/yyzz/DP/men

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