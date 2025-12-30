|
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu steigenden Sozialabgaben
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu steigenden Sozialabgaben:
"Neues Jahr, neues Glück? Das meiste, was auf die Deutschen zukommen wird, liegt im Dunkeln - und das ist vermutlich gut so. Anders sieht es bei der Abgabenlast aus. So kann man heute schon sagen, was die Bürger morgen zu tragen haben werden. Die Beiträge zu den Sozialversicherungen steigen weiter. (.) Anders sieht es bei der Einkommensteuer aus. Den Tarif 2026 hat noch die Ampelkoalition verschoben. Geplant war eine Entlastung zum Ausgleich der Inflation. (.) Dieser Ausgleich wird durch stetig steigende Sozialabgaben regelmäßig konterkariert. Schwarz-Rot hat zur Mitte der Legislatur eine Steuerentlastung für niedrige und mittlere Einkommen in Aussicht gestellt. Das wäre hilfreich und gerecht. Angesichts sich dramatisch weitender Haushaltslöcher fällt es jedoch schwer, daran zu glauben."/yyzz/DP/nas
