10.08.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Straße von Hormus

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Straße von Hormus:

"Sowohl Iran als auch die Huthi lassen keinen Zweifel daran, dass sie auf Konfrontation und Unnachgiebigkeit setzen.... Es ist ein Armutszeugnis für den Westen und seine Partner am Golf: Nicht nur glaubt das Regime einer Regionalmacht, seinen Willen durchsetzen zu können. Auch eine bewaffnete Gruppe in einem geschundenen Kriegsland scheint jetzt überzeugt zu sein, sie könne der internationalen Gemeinschaft diktieren, wer eine der wichtigsten Meerengen der Welt passieren darf.... Den iranischen Revolutionswächtern und deren arabischer Schattenarmee muss die Ratlosigkeit ihrer Widersacher klar sein. Und umso schwerer dürfte es jetzt werden, ein Einlenken beider zu erzwingen.... Nur eine langfristige Strategie führt zum Erfolg, die militärischen Druck mit Bemühungen verbindet, komplexe Finanzflüsse und Lieferketten zu kappen."/yyzz/DP/he

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