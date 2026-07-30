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30.07.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Streit in der CDU
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Streit in der CDU:
"Wenigstens die Abgeordneten der Union im Bundestag haben sich nicht von der Lust an der Selbstdemontage anstecken lassen, der manche CDU-Mitglieder in den hinteren Reihen und in den Landesverbänden frönen, als gäbe es kein Morgen. Frei wurde mit einem sehr guten Ergebnis zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, was auch der Kanzler wollte, an dem manche "Parteifreunde" kein gutes Haar mehr lassen. Merz' Management der Kabinettsumbildung war gewiss kein Meisterstück. Die Selbstherrlichkeit, Stillosigkeit und Illoyalität, die ihm seine parteiinternen Kritiker vorwerfen, sieht man freilich eher bei ihnen selbst. Jucken im Furor der Kanzlerschelte keinen die Folgen? Der ehemalige Kanzlerwahlverein beschädigt Merz und das Ansehen der Partei mit einer Bedenkenlosigkeit, die man bisher nur vom Umgang der SPD mit ihren Kanzlern gekannt hatte. (...)"/DP/jha
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