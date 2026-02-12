|
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Streit über Grönland
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Streit über Grönland:
"Es muss jeden, der noch an die Vernunftbegabung des Menschen glaubt, erschrecken, wie sehr die amerikanische Politik in Richtung Reality-TV abgerutscht ist. Aber Mark Rutte hatte schon den richtigen Instinkt, als er Trump in Davos einen Ausweg aus seiner Annexionsphantasie anbot, in die sich der Präsident unter Eindruck seines Coups in Venezuela offenbar noch mal tiefer reingesteigert hatte. Trump braucht meist nur irgendwas, das wie ein Sieg aussieht, und in diesem Fall war es das lose Versprechen, dass er in Grönland (mehr) Zugang und Stützpunkte bekommt. Es war nicht das erste Mal, dass Rutte die NATO an einer entscheidenden Wegscheide vor Trump rettete. (.) In einem Punkt hatte Trump recht. Die neue strategische Bedeutung der Arktis hat man in Europa weitgehend verschlafen, wie so vieles vorher."/DP/jha
