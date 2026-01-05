|
05.01.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Stromausfall in Berlin
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Stromausfall in Berlin:
"Ein anscheinend mit recht einfachen Mitteln gelegtes Feuer hat ganze Stadtteile Berlins lahmgelegt. Zehntausende Menschen mussten im Dunkeln und Kalten ausharren - und viele von ihnen werden das noch für mehrere Tage müssen.. Der Stromausfall von Lichterfelde ist kein irgendwie entglittener Spaß, sondern ein düsterer Vorbote weiterer Straftaten. Man muss annehmen, dass die Linksextremisten, denen die Brandstiftung offenbar zuzuschreiben ist, nicht auf irgendjemandes Geheiß handeln, sondern aus eigener Verblendung. Das ändert nichts daran, dass sie damit das imperiale Spiel Russlands spielen, das auf Unruhe und Verunsicherung setzt. Mögen sie auch nicht willentlich Putins Erfüllungsgehilfen sein, so sind sie mindestens seine nützlichen Idioten. Damit trifft sich wieder einmal der Extremismus von links mit dem von rechts."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.