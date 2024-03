Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Taurus-Debatte

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Taurus-Debatte:

"Scholz gelingt es nicht, die Lufthoheit über die Debatte zurückzugewinnen, weil seine Begründungswindungen für die Nichtlieferung nicht überzeugen. (.) Warum aber ist der Kanzler dann auch gegen den von London ins Spiel gebrachten Ringtausch? (.) Doch Scholz bleibt beim Stier so stur, dass man sich fragen muss, ob er die Marschflugkörper nicht nur als Belege seiner Friedensliebe behalten will, sondern auch aus einer noch nicht ausbuchstabierten Vorsicht für den Fall der Fälle, der wahrscheinlicher zu werden droht: Gewönne Putin den Krieg in der Ukraine, müsste Deutschland zusammen mit den Verbündeten den Kreml von der Fortsetzung des Feldzugs abschrecken. (.) Der Taurus (.) könnte Putin wehtun, das glauben sowohl die Befürworter als auch die Gegner der Lieferung an die Ukraine."/DP/jha