16.01.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump und Grönland
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump und Grönland:
"Die größte Invasionsgefahr für Grönland geht derzeit tatsächlich von der Führungsmacht der NATO aus. (.) Ein größerer Akt der Selbstzerstörung als die Anwendung militärischer Gewalt zur Eroberung des Territoriums eines Bündnispartners durch einen anderen Verbündeten ist nicht vorstellbar. Auch kein absurderer. (.) Was treibt [Trump] in Wirklichkeit an? Man muss auch in diesem Fall vermuten: sein Ego - und der Rausch, in dem es sich spätestens seit dem Handstreich in Venezuela befindet. (.) In der Trump-Administration und im Kongress scheint es aber noch Politiker zu geben, die bei Verstand sind. Die können nun ihren Präsidenten darauf hinweisen, dass die Europäer mehr zur Überwachung und Abschreckung Russlands und Chinas auch im Nordatlantik tun werden als bisher."/DP/jha
