FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Übernahme der Commerzbank:

"Man darf betrauern, dass die Commerzbank nach gut 150 Jahren ihre Eigenständigkeit verliert, nüchtern betrachtet ist diese Übernahme aber eine von vielen. (...) Wirtschaftliche Logik schlägt Tradition, und das ist richtig so. Das versuchte Narrativ, dass der Mittelstand nicht mehr ausreichend mit Krediten versorgt werden könnte, haben Kunden und Konkurrenz schnell zerstreut. Deutschland hat wahrlich nicht zu wenig Banken, die Banker sind längst ausgeschwärmt. Einer ordentlichen Manöverkritik sollten sich allerdings Politiker stellen. Sie hatten den überfälligen Verkauf der Commerzbank-Beteiligung angestoßen und sich dann durch diesen Prozess dilettiert. (...) Der Finanzplatz Deutschland, auch das zeigt die Übernahme der Commerzbank, ist attraktiv. Er hätte Profis auf allen Ebenen verdient."/yyzz/DP/he