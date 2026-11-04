Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine den Rücken stärken

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine den Rücken stärken

Nun sind Datum und Ort für die Wiederaufnahme der trilateralen Gespräche der Ukraine, der Vereinigten Staaten und Russlands also von allen Seiten offiziell bestätigt worden. Dass kommende Woche in Abu Dhabi geredet werden soll, ist nicht schlecht. Doch große Hoffnungen sollte man in dieses Treffen nicht setzen. (...) Angesichts der Krawalle in Frankreich, Italien und Deutschland und des angesichts dieser Ereignisse erwartbaren weiteren Aufstiegs rechtspopulistischer Kräfte dürfte die russische Führung erwarten, dass auch Europas Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Bei den Gesprächen in Abu Dhabi will Moskau keine Europäer dabeihaben. Umso wichtiger ist, dass diese ihre Interessen vor den trilateralen Gesprächen vehement deutlich machen. Dazu gehört, dass sie (...) der Ukraine den Rücken stärken./yyzz/DP/zb